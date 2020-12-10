e-tron Sportback.. سيارة استثنائية من أودي بنسختها لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد ماركة أودي لمنافسة شرسة ضمن سوق السيارات الكهربائية خلال 2021 بطرحها لمجموعة استثنائية من الموديلات، منها طراز e-tron Sportback

تستعد ماركة أودي لمنافسة شرسة ضمن سوق السيارات الكهربائية خلال عام 2021 بطرحها لمجموعة استثنائية من الموديلات، من ضمنها طراز أودي e-tron Sportback.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قدرات محركه الكهربائي، والفئات التي ستتوفر منه للبيع وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2021

تحدث الموقع في البداية عن أبرز ما أجرته أودي من تحديثات على نسخة 2021 من طراز e-tron Sportback، وذكر أن الماركة الألمانية توفر عبر هذه النسخة، فئات بتكلفة مخفضة، مع تعزيزها لقدرات محرك الطراز الكهربائي فيما يخص نطاق السير، الذي يصل لمسافة 222 ميل كحد أقصى لشحن البطاريات، وذلك أزيد بمقدار 18 ميل إضافية عن النسخ السابقة.





الأسعار

سيتوفر من طراز أودي e-tron Sportback 6 فئات للبيع بأسعار مختلفة في عام 2021، الفئة الافتتاحية باسم PREMIUM التي ستتوفر بتكلفة 66,995 ألف دولار.

الفئة التي تليها ستطرح باسم SPORTBACK PREMIUM وستتوفر بتكلفة 70,195 ألف دولار، ثم فئة PREMIUM PLUS، وتتوفر بتكلفة 75,895 ألف دولار.

من بعدها تتوفر فئة SPORTBACK PREMIUM PLUS التي تطرح بتكلفة 79,095 ألف دولار، ثم فئة PRESTIGE التي تتوفر بتكلفة 80,195 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة SORTBACK PRESTIGE التي تتوفر بتكلفة 83,395 ألف دولار.

المحرك

يتوفر طراز أودي e-tron Sportback لعام 2021، بمحركان كهربائيان ينتجان معا في نظام القيادة التقليدي قوة 355 حصان مع معدل دوران 414 لفة/قدم، وعلى نظام القيادة الرياضي تنتج محركات الطراز الكهربائية قوة إجمالية 402 حصان مع عزم دوران 490 لفة/قدم.





نطاق السير

كان من أبرز ما أجري من تحديثات على نسخة 2021 من طراز أودي e-tron Sportback تعزيز نطاق سير محركات، الذي أصبح يصل لـ 222 ميل كحد أقصى لشحن البطاريات.

التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس يتراوح بين 8.8 بوصة و 10.1 بوصة، تعمل أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية إنترنت لاسلكي، ونظام صوتي من ماركة Bang & Olufsen.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بأنظمة الأمن والحماية المضافة له، وأبرزها نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، مع نظام كاميرات خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار.