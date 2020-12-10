بمحركات بنزين وديزل.. أودي تطلق نسخة Sportback من Q5

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أودي عن إطلاق نسخة Sportback من سيارتها Q5، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الفئة المتوسطة الجديدة تتميز من خلال خطوط السقف المنبسطة للخلف على غرار موديلات الكوبيه، كما أنها توفر مساحة تخزين للأمتعة تصل إلى 1480 لترا.



وتتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 240 إلى 341 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لتوزيع القوة على عجلات السيارة الأربع.

ومن المقرر طرح السيارة Q5 Sportback الجديدة في الأسواق مطلع العام القادم بسعر يبدأ من 52 ألف و200 يورو.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت شركة أودي رسميا النقاب عن سيارتها Q5 Sportback الجديدة، التي تنتمي لفئة سيارات SUV الكوبيه.

وأوضحت الشركة الألمانية، أن السيارة الجديدة تظهر بطول 4.69 متر، وارتفاع 1.66 متر، وعرض 1.89 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.82 متر.

وتقدم الشركة الألمانية السيارة بالعديد من التجهيزات الفائقة مثل الكشافات الليد، والمتوفرة أيضا بتقنية الليد- ماتريكس، ومصابيح OLED الخلفية.