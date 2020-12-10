أسرع 10 سيارات كورية الصنع طرحت عبر التاريخ.. "كيا ستينجر" في المقدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى كوريا الجنوبية بنصيب من تركة صناعة السيارات الرياضية، على عكس المعتقد السائد، بأن شركاتها متخصصة بالسيارات الاقتصادية والتجارية.

وضمن هذا التقرير، قدم موقع "هوت كارز" قائمة مميزة، تضم نماذج لأسرع السيارات التي طرحتها ماركات صناعة سيارات كورية عبر تاريخها.

وصنف الموقع السيارات وفقا للسرعة القصوى التي تصل لها كل سيارة، وجاء في مطلع القائمة، طراز Stinger GT2، الذي طرحته ماركة كيا الكورية الجنوبية بمحرك تصل سرعته القصوى لـ167 ميل في الساعة، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.7 ثانية.



من بعده، جاء ضمن القائمة من ماركة هيونداي الكورية الجنوبية، طراز "سوناتا"، الذي يتمتع بمحرك تصل سرعته القصوى لـ130 ميل في الساعة.

ومن ماركة جينيسيس التابعة لهيونداي، ضمت القائمة طراز جينيسيس G70 الذي يعمل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ167 ميل في الساعة، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.7 ثانية.

من بعده ضمت القائمة، طراز آخر من ماركة هيونداي، هو طراز Tiburon، الذي توفر بالاسواق منذ عام 1996، وتوقف طرحه في عام 2008، وتوفر بمحرك تصل سرعته القصوى لـ136 ميل في الساعة.

ومن هيونداي أيضا، ضمت قائمة "هوت كارز"، طراز "كونا" الكهربائي الهجين، الذي طرح بمحرك تصل سرعته القصوى لـ127 ميل في الساعة.

وضمن فئات هاتش باك عالية الأداء، ضمت القائمة، طراز هيونداي فيلوستر N، الذي توفر بمحرك تصل سرعته القصوى لـ155 ميل في الساعة، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.5 ثانية.

ثم طراز هيونداي I30N Hatch، الذي ضمه الموقع لأسرع السيارات الكورية التي طرحت للأسواق، بمحرك تصل سرعته القصوى لـ155 ميل في الساعة.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز كيا K900 الذي طرح بمحرك تصل سرعته القصوى لـ150 ميل في الساعة، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.1 ثانية.

من جديد ضمت القائمة طراز من ماركة هيونداي، هو طراز جينيسيس كوبيه الذي طرح بمحرك تصل سعرته القصوى لـ162 ميل في الساعة.





وفي ختام القائمة، جاء أسرع طراز كوري جنوبي طرح على الإطلاق، هو طراز السباقات De Macross Epique الذي طرح بمحرك V8، ينتج قوة تصل لـ 845 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ230 ميل في الساعة.



