طوكيو تحظر بيع سيارات البنزين في هذا التوقيت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2030، والدراجات النارية العاملة بالبنزين في عام 2035.

وتسعى طوكيو لتحقيق صافي انبعاثات صفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول 2050.

وتقول محافظة طوكيو "كويكي يوريكو" إن المدن الكبرى تتحمل مسؤولية قيادة الطريق في تعزيز الجهود العالمية للحد بشكل فعّال من انبعاثات تلك الغازات.



وأكدت أن الهدف من حظر مبيعات السيارات العاملة بالبنزين هو أن تصبح السيارات المبيعة في طوكيو تعمل بالكهرباء، بما في ذلك خلايا الوقود، والسيارات الهجينة.

ويتوقع خبراء النقل أن تعلن وزارة الصناعة اليابانية حظرًا مماثلاً على السيارات التي تعمل بالبنزين اعتبارًا من منتصف العقد المقبل.

2.4 تريليون خسائر الاحتباس الحراري

توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، أن يؤدي الاحتباس الحراري إلى خسارة في الإنتاجية توازي 80 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

وقالت المنظمة، في تقرير حديث، إن في 2030، قد تضيع 2.2% من مجموع ساعات العمل في العالم، بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بحسب توقعات مبنية على ارتفاع الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

وسيكون التأثير أكبر في جنوب آسيا وغرب أفريقيا من خلال إهدار 5% من ساعات العمل عام 2030، وفق مُعدّي التقرير، وعنوانه "العمل على كوكب باتت حرارته أعلى: تأثير الإجهاد الحراري على الإنتاجية في العمل والعمل اللائق".

وأضاف التقرير أنه في المجمل، تمثل الخسائر الاقتصادية 2400 مليار دولار على المستوى العالمي.