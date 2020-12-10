الكشف عن أحدث طراز كوبيه من لكزس.. المواصفات والسعر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة لكزس مواصفات النسخة الأحدث من طراز RC F، والمقرر طرحها في 2021 ضمن فئات كوبيه الفارهة عالية الأداء.

وتأمل الشركة اليابانية من خلال هذا الطراز منافسة أودي RS5 ومرسيدس C63 coupe.

وعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك والفئات التي تتوفر منه للبيع وتكلفته الرسمية.

الأسعار

وتتوفر من الطراز 3 فئات الأقل بتكلفة 66,900 دولار، ثم فئة Fuji Speedway Edition التي تطرح بتكلفة تبدأ من 75,000 دولار، وأعلى فئة Track Edition بتكلفة 97,700 دولار.





المحرك

كافة الفئات المطروحة من طراز لكزس RC F ستعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 5.0 لتر، بمعدل دوران 395 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

ويتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.





التقنيات

وكشف موقع "كار أند درايفر" عن القدرات التقنية التي يطرح بها طراز لكزس RC F لعام 2021، وتشمل شاشة عرض معلوماتية بقياس يتراوح بين 7.0 و10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خواص الإنترنت اللاسلكي، والاتصال بالهواتف عبر البلوتوث.

بالإضافة لتوفر راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، وبرنامج Amazon Alexa للأوامر الصوتية، مع نظام صوتي مكون من 10 سماعات مكبرة، من ماركة Mark Levinson.





الأمن والحماية

أنظمة الأمن والحماية، أبرزها التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والحفاظ على المسار، والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.