الثعابين تهدد "تسلا".. وماسك يرحل عن لوس أنجلوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسببت مجموعة من الثعابين الناعمة والسحالي في توقف بناء أول مصنع أوروبي لشركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية في ألمانيا.

وأوقفت المحكمة الإدارية في فرانكفورت عمليات إزالة الأشجار من موقع البناء، بسبب التهديد الذي تتعرض له الثعابين والسحالي التي تعيش في المنطقة مما يهدد بانهيار البيئة الخاصة بهم.

وجاء قرار المحكمة رغم حصول شركة "تسلا" على إذن من السلطات المحلية بقطع الأشجار على مساحة 83 هكتارا من الغابات لبناء منشآت للتخزين ومد الصرف الصحي.

وقوبل الأمر برد فعل غاضب من قبل العلماء والكثير من المدافعين عن البيئة، وقالوا إن هذا العمل يمكن أن يؤدي إلى تدمير مجموعات من الثعابين الناعمة والسحالي.

من جانبها، أكدت "تسلا" أنها خلال التحضير للبناء، قامت بجمع كل الزواحف ونقلها في غضون شهرين لكن علماء البيئة يرون أنه من المستحيل إنجاز مثل هذا العمل واسع النطاق في هذا الوقت القصير.

إيلون ماسك ينتقل إلى تكساس

في الوقت نفسه، نقل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مقر إقامته من لوس أنجلوس إلى تكساس ليكون بالقرب من مبنى تطوير "سبيس إكس" الخاص به وبالقرب من مصنع جديد لسيارات تسلا الكهربائية، بحسب ما قاله رجل الأعمال لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرت الثلاثاء.

وكان رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاما، وتقدر ثروته بـ143.1 مليار دولار، قال مؤخرا إنه سيقضي المزيد من الوقت في ألمانيا، حيث تبني تسلا مصنعها الأوروبي خارج برلين.





وسيعمل المصنع في تكساس على إنتاج سيارتين مهمتين للغاية لشركة تسلا هما الشاحنة "سايبرتراك" وشبه مقطورة كهربائية.