عرض كيا الجبر على تقسيط كيا سيراتو 2021 بالتعاون مع البنك الأهلي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع البنك الأهلي، على سيارة كيا سيراتو 2021، والتي تتوفر بسعر يبدأ من 57,400 ريال سعودي عند الوكيل.

في البداية، سيراتو هي سيارة شبابيه وعائليه نفس فئة هيونداي النترا و تويوتا كورولا، وتأتي بمحركين 1.6 لتر و2 لتر 4 سلندر، وهي الحاصلة علي جائزة the best of sedan 2019 كأحسن تصميم في فئاتها، كما أنها تصلح لكافة العملاء أصحاب الاسر المتوسطه وتعتبر اسعارها هي الاقل وسط منافسيها، وبالنسبة للعرض فهو كالتالي:

القسط الشهري 909 ريال

هامش ربح ابتداء من 1.8% للعملاء المحولة والغير محولة رواتبهم

تقسيط الدفعة الأولى عن طريق بطاقة الأهلي الائتمانية لمدة ٦ شهور وبدون هامش ربح ضمن خطة الدفع الذكي

البنك الاهلي يمول بدون اشتراط تحويل الراتب

الحد الأدنى للرواتب المحولة يبدأ من 2500 ريال، ويشمل موظفي القطاع الحكومي والعسكري

الحد الأدنى للعملاء الغير محولة 4000 ريال

التأمين حسب حالة العميل في السجل التأميني

تطبق الشروط والاحكام

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 920014200 او التواصل عبر الواتساب https://wa.me/966920014200

