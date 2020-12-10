نيسان تكشف عن "أرامادا" الجديدة موديل 2021

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان، عن سيارتها أرمادا الجديدة موديل 2021 التي جاءت بتصميم عصري داخلي وخامات جديدة ومزيد من التقنيات، وتحمل السيارة من حيث التصميم شكل جديد للمقدمة مع مصابيح ليد تضم أكثر من 50 وحدة ليد في كل جانب مع شبكة تهوية جديدة وغطاء محرك جديد مع تطوير شعار الشركة على السيارة للشكل الجديد له ، كما يتوفر لها مصابيح خلفية ليد جديدة مع

لمسات داكنة على السيارة في نسخ ميدنايت ايديشن.

ويتوفر للسيارة محرك V8 سعة 5600 سي سي بقوة 400 حصان بدلاً من 390 في السابق .

وسوف يتم طرح السيارة بـ 7 ألوان مختلفة للجزء الخارجي ويقدم الشكل الجديد للسيارة القدرة على الاحتفاظ بقوتها في المبيعات فيما لم يبتعد التصميم كثيراً عن الموديل السابق.

ومن حيث المقصورة حصلت السيارة على

تحديثات ملحوظة تشمل شاشة كبيرة ملونة 12.3 بوصة جديدة تعتبر الأكبر في فئتها وتطوير كبير للشاشة 8 بوصة التي تعمل باللمس مع أبل كار بلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو التقليدي وواي فاي القياسي.

كما يتوفر شحن لاسلكي للهواتف المحمولة وشاشة لمساعدة السائق 7 بوصات جديدة مع نسخة بلاتينيوم الأعلي في السيارة التي تأتي مع مرآة رؤية خلفية ذكية تقلل الابهار الضوئي بنسبة 50%. كما تأتي بشاشتين 8 بوصة للنظام الترفيهي .

وتعتبر السيارة أكثر عملية من السابق مع تحديث الكونسول الوسطي الذي يمكن فتحه من الامام والخلف مع خدمات نيسان كونكت.