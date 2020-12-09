رسمياً.. "جي بي غبورأوتو" تقدم الجيل السابع من "مازدا 3"

كتب: باسل الحلواني

أطلقت مجموعة جي بي غبورأوتو، الوكيل الحصري لسيارات مازدا في مصر، رسمياً الجيل السابع من السيارة المميزة مازدا 3 موديل 2021، والتي تأتي بإمكانيات فريدة من نوعها سواء في التصميم أو وسائل الراحة والرفاهية والأمان التي تم تزويد السيارة بها في الفئة الجديدة منها لكسب المزيد من ثقة العملاء في سيارتهم المفضلة "مازدا3"، حيث تأتي السيارة الجديدة بأربع فئاتمختلفة هي"”Sport Sedan,"Executive Sedan"،"Premium Sedan"،"Executive Hatchback".

تأتي هذه الخطوة الجديدة من جي بي أوتوغبور بهدف تعزيز علامتها التجارية "مازدا" في السوق المصري وتعظيم القيم التنافسية لسيارة مازدا في سوق السيارات المصري.

وجاءت"مازدا "3 من الجيل السابع برؤية فريدة في التصميم والابتكار التكنولوجي ومتعة القيادة لخلق مستقبل آمن ومستدام لعملاء مازدا،حيث تم تصميم السيارة لتصبح أكثر راحة ورفاهية ومتعة في القيادة عن كل السيارات الأخرى على الطريق، إلى جانب الآداءالمتميز والتكنولوجيا العالية لتعطي مفهوماً جديداً لمتعة القيادة والثبات على السرعات العالية.

وكشف وكيل سيارات مازدا بمصر أن الجيل السابع من السيارةيتميز بباقة فريدة ومختلفة عن باقي السيارات من نفس الفئة في السوق المصري بتصميم فاخر وتكنولوجيا قيادة آمنة وأكثر ثباتاً على الطرق السريعة ووسائل تحكم في السيارة أكثر سهولة ومرونة لتعطي السائق تركيزاً أكبر أثناء القيادة من خلال كاميرات خلفية وأمامية وشاشة عرض كبيرة

وتقنية تنبيه السائق في حالة خروجه المفاجئ عن المسار مما يعد تطوراً جديداً في وسائل الأمن والإنذار بالسيارات الحديثة.

قال فريد فاضل، نائب رئيس الامتياز التجاري لمجموعة جي بي غبورأوتو، "إن الجيل السابع من مازدا 3 سيحدث طفرة نوعية في مفهوم القيادة العصرية بسوق السيارات المصري لما تمتاز به في كافة فئاتها من سعة مقصوراتها الداخلية ونظم المكابح المتطورهو المتعدده بالسيارة."

وأضاف " فاضل"، أن مجموعة جي بي غبورأوتو"نتوقع ان تحقق السيارة الجديدة المستهدف من مبيعاتها في فترة وجيزة لما تتمتع به من قدرات عالية وإمكانيات ومميزات تكنولوجية هائلة تلائم التطور المستمر وتحقق تطلعات عملائنا، مع توفير فئات متعددة بأسعار متفاوتة تناسب فئات واحتياجات العملاء المتنوعة، ولذلك جاء اطلاق الجيل السابع من مازدا 3 لتعزيز قدرتنا التنافسية والاستمرار في توفير تجربة قيادة ممتعة لعملائنا مع السيارة اليابانية الأبرز، حيث تتبنى " مازدا 3" الجديدة الفلسفة اليابانية "الأقل هو الأكثر".

ويأتي التصميم الداخلي للسيارة السيدان و الهاتشباك،بشكل جديد يتميز بتوجيه كل عنصر بالسيارة نحو السائق وشاشة عرض على الزجاج الامامي HUD، مع عجلة قيادة مزودة بعدة

وظائف للتحكم في السيارة وتكييف هواء يدوي للفئة Sport واوتوماتيكي للفئاتExecutive و Premium، ووسائل ترفيه ذات خصائص فريدة منها نظام ترفيه بشاشة 8 بوصة و نظام صوتي عالي جودة مزود بـ 8 مكبرات صوت للفئة الهاتشباك و الفئة الرياضية و الفئة المتوسطة ونظام صوت BOSE® مع 12 مكبر لفئة Premiumسيدان، مع وسائل أمان تحذير للمسافة الخلفية والأمامية من خلال كاميرا للرؤية الخلفيةبفئة Executive ورؤية 360 درجة في سيارة السيدان Premium فقط.

وتتميز مازدا 3 بنظام مكابح مضادة للانزلاق وتوزيع قوة المكابح إلكترونياً بالتوافق مع نظام الاتزان الالكتروني ونظام التحكم في الجر حيث يمتاز نظام التحكم في الجر أو ما يطلق عليه نظام التحكم في الانزلاق، بأنه أحد أنظمة الأمان الحديثة لمساعدة السائق في السيارة، ويعمل على منع السيارة من الانزلاق وسيرها بثبات على الطرق مع اختلاف الظروف الجوية.ومكابح الطوارئ المساعدة ومكابح الانتظار الإلكترونية مع تشغيل تلقائي لفرامل الانتظار، بالإضافة إلى نظام المساعدة في الطرق المنحدرة, سواء صعوداً اوهبوطاً لإعطاء السائق المزيد من الراحة في الطرق المنحدرة، مراَه داخلية ذاتية التعتيم ومرايا جانبية ذات تعتيم تلقائي في الفئة Executiveو Premium .

أما مواصفات الأداء فتأتي بمحرك SKYACTIV-G 1.5 وبقوة حصانية (HP/RPM) 110/6000) بينما أقصى عزم (NM/RPM) 146/3500) مع ناقل حركة أوتوماتيكي ب 6 سرعات ومصابيح تكيفية أمامية ذات التسوية التلقائية والتي تتكيف مع مستوى السيارة إذا انحرفت السيارة عن المستوى المعتاد في القيادة، فإن الأضواء سوف تميل لأسفل لإضاءة الطريق بشكل أفضل. ومستشعر إضاءة تلقائي مزود بجهاز استشعار المطر التلقائي.مع مفتاح ذكي لتشغيل السيارة ومثبت سرعة وفتحة سقف فيما عدا الفئة (Sport).