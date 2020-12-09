بي ام دبليو iX3 فيس ليفت القادمة تظهر لأول مرة في صور تجسسية

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بي ام دبليو iX3 فيس ليفت الكهربائية في أول صور تجسسية بعد مرور حوالي 6 أشهر من تقديم السيارة.
قد يبدو التوقيت غريبًا لتطوير فيس ليفت الآن للسيارة بعد نصف عام فقط من انطلاقها ولكن لنتذكر أن iX3 هي النسخة الكهربائية لـ X3، والتي تم طرح الجيل الحالي منها في 2017، وتعمل بي ام دبليو حاليًا على فيس ليفت لها وللنسخة الكهربائية في ذات الوقت.
من التحديثات المحتملة في iX3 فيس ليفت القادمة هي إضافة نظام دفع كلي اختياري، كما قد يتحسن المدى الكهربائي فوق الـ 460 كيلومتر الحالية.
وسيتأخر تدشين iX3 الجديدة بعد X3 فيس ليفت، أي غالباً في نهاية العام القادم أو بداية 2022.
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