عرض كيا الجبر على تقسيط كيا سبورتج 2021 بالتعاون مع البنك الأهلي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع البنك الأهلي، على سيارة كيا سبورتج 2021، والتي تتوفر بسعر يبدأ من 72,820 ريال سعودي عند الوكيل.

في البداية، سبورتج هي سيارة تتميز بأرتفاعها عن الارض وهي من فئات ال SUV متعددة الاستخدامات ( شبابية/ عائليه/ و للعمل الشاق أيضا)، كما أنها حاصلة علي تقييم 4.3 من 5 في اختبارات الكفاءة الاوربية EURO NCAP عن معدل السلامه و الأمان في 2019 من معهد التأمين لاختبار التصادم للسلامة على الطرق السريعة، وتعتبر اسعارها هي الاقل وسط منافسيها وبالنسبة للعرض فهو كالتالي:

القسط الشهري 1,144 ريال

هامش ربح ابتداء من 1.8% للعملاء المحولة والغير محولة رواتبهم

تقسيط الدفعة الأولى عن طريق بطاقة الأهلي الائتمانية لمدة ٦ شهور وبدون هامش ربح ضمن خطة الدفع الذكي

البنك الاهلي يمول بدون اشتراط تحويل الراتب

الحد الأدنى للرواتب المحولة يبدأ من 2500 ريال، ويشمل موظفي القطاع الحكومي والعسكري

الحد الأدنى للعملاء الغير محولة 4000 ريال

التأمين حسب حالة العميل في السجل التأميني

تطبق الشروط والاحكام

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 920014200 او التواصل عبر الواتساب https://wa.me/966920014200

صور السيارة: