بوجاتي تشيرون موديل 2018 تحصد لقب أغلى سيارة في روسيا

كتب: باسل الحلواني
حملت السيارة فائقة السرعة عالية الأداء الخارقة "بوجاتي تشيرون" موديل 2018، لقب السيارة الأغلى في روسيا، حيث يتم بيع نسخة منها لأحد الأشخاص بسعر يتخطى الـ 3 ملايين دولار.
ويتوافر من السيارة الخارقة "بوجاتي تشيرون" نحو 500 سيارة فقط حول العالم، وتستطيع السيارة أن تنطلق بقوة 1500 حصان، وتمتلك السيارة هيكلًا مطليًا بالألوان التقليدية للطرازوهي الأبيض والأزرق، وتم تزيين المقصورة بجلد أصلي عالي الجودة مع إدخالات من الكربون.
وتقدم الشركة الفرنسية سيارتها بوجاتي تشيرون بمحرك W16 سعة 8 لتر، يزأر بقوة 1103 كيلووات/1500 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 1600 نيوتن متر.
وتتضافر جهود هذا المحرك الجبار مع ناقل حركة مزدوج
وتتميز السيارة بوجاتي "تشيرون" من خلال فتحات التهوية الضخمة على مقدمة السيارة، والعديد من أسطح الكربون الشفاف على جسم السيارة، والناشر الخلفي الضخم، فضلا عن مجموعة العادم المصنوعة من التيتانيوم، والجناح الخلفي.
وتقف السيارة على جنوط مصنوعة من الماغنسيوم قياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف. وتتمتع السيارة التي تزن 1980 كجم، بضبط جديد لمجموعة التعليق مع نوابض صلبة.
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