استدعاء 95 سيارة لامبورجيني اوروس لاحتمالية تسرب الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 95 سيارة لامبورجيني اوروس موديلات “2019 – 2020″، ودعت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa.

وجاء هذا الاستدعاء لوجود خلل قد يؤدي إلى تسرب الوقود، الأمر الذي قد يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة ساماكو للسيارات؛ لاستبدال موصل وأنبوب الوقود مجاناً.