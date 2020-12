فورد F-150 إصدار “تريمر” الجديد ينطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد رسمياً عن إصدار “تريمر” الجديد لـ F-150 بتحديثات خارجية أكثر جراءة وتحديثات ميكانيكية أخرى لتحسين أداء البيك أب.

أهم التحديثات الميكانيكية مركزة على نظام التعليق، خاصة لممتصات الصدمات، مع ازدياد الخلوص الأرضي للبيك أب وتوفير أقفال تفاضلية أمامية وخلفية بشكل قياسي.

كما حصل الإصدار على إطارات 33 إنش لجميع التضاريس وجنوط 18 إنش قياسية، وبالنسبة للتحديثات الجمالية فتشمل شبك أمامي جديد حصري للإصدار وعتبات جانبية جديدة ضمن إضافات أخرى.

ويعتمد الإصدار على محرك فورد 3.5 لتر إيكوبوست V6 بقوة 375 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر، مع انطلاقه في الأسواق في الصيف القادم.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin