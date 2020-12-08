“المرور” بدء الرصد الآلي لمخالفات عدم الالتزام بمسارات الطرق بهذه المناطق غداً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تبّقي يوم واحد فقط لبدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.
وأشارت إدارة المرور إلى أن تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، سيكون في كل من جازان والطائف والباحة والجوف اعتباراً من يوم غد الأربعاء.
ويأتي تطبيق هذه المخالفة حفاظاً على سلامة مرتادي الطرق في المناطق المذكورة، وكانت قد طبقّت إدارة المرور خلال الأسابيع الماضية الرصد الآلي لمخالفات عدم الالتزام بمسارات الطرق أيضاً في الرياض والدمام وجدة.
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