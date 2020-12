لماذا تشتري جيلي أزكارا 2021 وما الذي يميزها؟

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت وكالة جيلي الوعلان في السعودية رسمياً سيارة ازكارا 2021، وتأتي الاس يو في العائلية بتصميم تنافسي وتقنيات متطورة، ونستعرض فيما يلي أبرز مميزاتها.

تصميم ديناميكي أنيق

تتمتع أزكارا بتصميم قوي ورياضي، ويبرز ذلك بوضوح من خلال الشبك الأمامي الضخم المحاط بالكروم مع شبك التهوية السفلي، بجانب غطاء المحرك المرتفع ومصابيح LED ماسية الشكل، تتميز بميزة الإضاءة التفاعلية، حيث تنخفض الإضاءة عند مواجهة سيارة أخرى.

في الجانب ستلاحظ الخطوط الديناميكية الرياضية مع أقواس الإطارات المنتفخة والتي تحمل أسفلها جنوط قياس 18 إنش وهو ما يعطي السيارة مظهر أكثر قوة وشراسة.

مقصورة قيادة متكاملة

التصميم داخلي يبرز أناقة السيارة وفخامتها ذو مساحات ركوب وتخزين رحبة، مع حصولها على شاشة لمسية قياس 12.3 بوصة سهلة الاستخدام تدعم كلاً من ابل كاربلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى لوحة عدادات LCD مقاس 7 بوصات، نظام صوتي فاخر مع 8 مكبرات صوتية.

هذا بجانب العديد من عوامل الرفاهية مثل المكيف الأوتوماتيكي ذو الفتحات الخلفية، فتحة سقف بانورامية، فتح وإغلاق الشنطة كهربائيا، تعتيم تلقائي لمرآة الرؤية الخلفية، زجاج عازل للحرارة، تشغيل المحرك بدون مفتاح (بصمة).

أقصى درجات الأمان

حصلت أزكارا على العديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق والتي توفر السلامة للسائق والركاب والمشاة والسائقين الآخرين، وتتضمن ما يلي:

نظام تحذير ومساعدة مغادرة المسار

نظام تثبيت السرعة

نظام مراقبة ضغط الإطارات

نظام قفل الابواب مع استشعار السرعة

نظام فتح اقفال الابواب عند الحوادث

فرامل الطوارئ التلقائية AEB-P مع التعرف على المشاة

4 وسائد هوائية

كاميرا خلفية مع نظام خطوط المساعدة على الركن 90 درجة

حساسات أمامية وخلفية

نظام الثبات الإلكتروني

نظام الرؤية المحيطية 360 درجة

نظام كشف معلومات الحد الأقصى للسرعة

أداء قوي لمواجهة الصعاب

حيث تعتمد السيارة على خيارين للمحرك وهم:

محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 177 حصان وعزم دوران 255 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع أمامي

محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 187 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر مع ناقل حركة DCT بـ 7 سرعات ونظام دفع رباعي.

أسعار تنافسية

فئة بيسك: 84,300 ريال (دفع أمامي)

فئة كومفورت: 92,300 ريال (دفع أمامي) – 95,800 ريال (دفع رباعي)

فئة لكجري: 101,500 ﷼ (دفع رباعي)

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin