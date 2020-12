ملخص مواصفات بيجو 508 موديل 2021 عند الوكيل المجدوعي “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت بيجو 508 موديل 2021 عند الوكيل شركة المجدوعي للسيارات، وهي سيدان ذات التصميم المبتكر من الهيكل إلى المقصورة بتصميم رفيع وجريء مستوحى من سيارات الكوبيه الرياضية، واليوم سنتعرف على مواصفاتها بشكل أكثر تفصيلاً في النقاط التالية:

القيادة السلسة والرؤية البعيدة مع بيجو i-Cockpit

شاشة عدادات رقمية بالكامل قابلة للتغيير مقاس 12.3 بوصة

شاشة أمامية مقاس 8 بوصة تعمل باللمس مع تقنية البلوتوث وآبل كاربلاي

زر تشغيل المحرك مع دخول ذكي للأربعة أبواب

شاحن لاسلكي

حساسات ركن أمامية وخلفية

كاميرا للرؤية الخلفية

6 وسائد هوائية محيطية

في حين تستمد السيارة قوتها من محرك 1.6 لتر توربو بأربعة أسطوانات بقوة 165 حصان عند 6,000 دورة في الدقيقة بنظام دفع أمامي، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود 14.6 كم/لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 223 كم/س، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 9.5 ثانية، وتبلغ سعة خزان الوقود 62 لتر.

في الختام، تتوفر السيارة عند الوكيل شركة المجدوعي للسيارات بعرض مميز يُمكنك الاطلاع عليه من الرابط التالي: اضغط هنا.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin