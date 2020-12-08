صور تشويقية لتويوتا SUV كهربائية جديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن صور تشويقية لـ SUV جديدة كلياً بمنصة E-TNGA الكهربائية الجديدة، والتي ستدعم عدة موديلات مختلفة في المستقبل تشمل سيدان وميني فان وكروس أوفر.

وستبني تويوتا السيارة الجديدة في مصنع ياباني مخصص للسيارات الكهربائية بالتعاون مع سوبارو، مع تقديم سوبارو لموديل مماثل بنفس المنصة والتقنيات.

وستمثل السيارة الجديدة من تويوتا منافسة مباشرة لفولكس واجن ID.4 ونيسان آريا ضمن موديلات أخرى، مع تدشينها رسميًا العام القادم.