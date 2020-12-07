أنباء عن قرب انتهاء تخفيضات "رينو" على طرازات كادجار وداستر وميجان

كتب: باسل الحلواني

علمت "سيارات الوفد"، أن الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، تدرس حالياً وقف حملة التخفيضات التي أطلقتها مؤخراً تحت شعار "المنافسة انتهت"، وذلك في ظل نفاد الكميات المتاحة لدى الشركة من بعض الفئات.

وأكد عدد من موزعي العلامة الفرنسية، أنه من المنتظر أن تعود أسعار سيارات رينو، إلى ما كانت عليه قبل الخصومات، بمجرد انتهاء

العروض الحالية.

وبموجب حملة التخفيضات الحالية "المنافسة انتهت"، فإن أسعار رينو ميجان، التي تتوافر بـ 4 فئات من التجهيزات، تبلغ 273 ألف جنيه للفئة الأولى، 318 ألف جنيه للفئة الثانية، 348 ألف جنيه للفئة الثالثة، 383 ألف جنيه لأعلى فئة.

أما رينو داستر، فتباع في ظل الخصومات الحالية، بأسعار تبدأ

من 278 ألف جنيه للفئة الأولى، 302 ألف جنيه للفئة الثانية، 336 ألف جنيه للفئة الثالثة.

وتبدأ أسعار الفئة الأولى من رينو كادجار وفقاً للعرض الحالي 364 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فيبلغ سعرها 399 ألف جنيه، والفئة الثالثة فتقدر بـ 424 ألف جنيه.

وكانت علامة رينو الفرنسية، قد اقتنصت صدارة مبيعات السيارات الأوروبية في مصر، بعدما تمكنت من بيع 14 ألفاً و847 سيارة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك.