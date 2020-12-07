عرض الجمعة البيضاء على سيارات بيجو 2020 من المجدوعي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من المجدوعي للسيارات، ولا تفوتك عروض الجمعة البيضاء على سيارات بيجو موديلات 2020 من المجدوعي.. الكميات محدودة. السيارة المشمولة في العرض: جميع موديلات بيجو 2020 مميزات العرض: استرجاع النقد

تمويل بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية

5 سنوات ضمان أو 100.000 كم (أيهما يأتي أولاً)

5 سنوات مساعدة على الطريق

سنتان صيانة مجانية أو 40.000 كم (أيهما يأتي أولاً) الشروط: يسري العرض على موديلات 2020 فقط.

الصورة المستخدمة لأغراض الإعلان.

يسري العرض إلى 31 ديسمبر 2020 أو حتى نفاد الكمية. صورة العرض:

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