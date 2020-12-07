الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إطاحة مرور محافظة الطائف اليوم الأحـد بمواطن كان يقود سيارته بسرعة عالية للغاية.
وفي التفاصيل، تمكّن مرور محافظة الطائف من إلقاء القبض على مواطـن بعد نشره لعددٍ من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وهو يقود سيارته بسرعة عالية للغاية وصلت إلى 210 كم/ساعة، مُعرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر وضارباً بالقوانين المرورية في السعودية عرض الحائط.
وكتبت إدارة المرور عبر تويتر: “مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا”، وأضافت: “ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.
كانت هذه تفاصيل خبر مرور الطائف يطيح بمواطن نشر فيديو وهو يقود سيارته بسرعة جنونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.