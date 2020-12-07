التفاصيل الكاملة لتحالف "الميكانيكي" إحدى شركات "جي بي أوتو" و "بوش" الألمانية

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة ميكانيكي لخدمات إصلاح وصيانة السيارات، إحدى شركات مجموعة جي بي أوتو، عن تفاصيل تحالفها مع شركة بوش الألمانية، التي تمتلك نحو 13400 مركزاً لإصلاح السيارات حول العالم.
وبموجب هذه الشراكة تم إطلاق خدمة Express Bosch CarService ، في السوق المصري بعروض خاصة لخدمات صيانة وإصلاح السيارات مختلفة الطرازات تحت إدارة شركة الميكانيكي .
وبحسب بيان صحفي، صادر عن "الميكانيكي"، فإنها تستهدف من تعاونها معBOSCH من خلال خدمة Express Bosch CarService، تحقيق طفرة نوعية في السوق المصري، ورفع مستوى خدمات إصلاح و صيانة السيارات.
وقالت "الميكانيكي"، إن خدمة Express Bosch CarService ، من المتوقع أن تقود السوق المصري نحو مستوي أعلى من الخدمات في مجال إصلاح و صيانة السيارات، في ظل الخبرة التي تمتد لأكثر من 100 عام في مجال صناعة السيارات علي أيدي نخبة من الخبراء الفنيين المؤهلين على أعلى مستوى، وباستخدام أحدث أجهزة كشف الأعطال المتوفرة حصرياً لدي Express Bosch Car Service تحت إدارة شركة ميكانيكي.
أكد البيان أن قائمة الخدمات المقدمة تشمل خدمة الدرجة الأولىfirst class ، وخدمة استشارة الخبراء الفنيين، بالإضافة إلى خدمة توفير قطع الغيار الأصلية من بوش بضمان يصل إلى 12 شهر.
جدير بالذكر أن Express Bosch Car Service تتخصص في تقديم خدمة الإصلاحات الميكانيكية الصغيرة والكبيرة للسيارات، بما في ذلك أنظمة الكبح والأنظمة الكهربائية التلقائية والقابض وإصلاح المحرك وعلبة التروس والتشخيص ورفوف التوجيه وبطاريات السيارات وأنظمة تكييف الهواء وصيانة وإصلاح نظام ABS ، و غيرها من الخدمات.
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