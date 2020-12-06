موجز الخليج 365 للسيارات.. مفاجأة فولكسفاجن وسعر مرسيدس مايباخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تتوقع مجموعة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات أن تصبح السيارات ذاتية القيادة جاهزة للبيع بين 2025 و2030. ينصح نادي السيارات "أوروبا" بغسل السيارة بشكل منتظم خلال فصل الشتاء لتجنب الأضرار، التي تسببها الاتساخات والطين وملح الطريق. كشفت شركة تيك آرت النقاب عن برنامج تعديلات جديد لسيارة بورش 911 Turbo وTurbo S لزيادة معدلات الأداء ومنح السيارة المزيد من الشراسة. أعلنت مرسيدس عن طرح نسخة مايباخ Maybach فارهة من أيقونتها GLS 600، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

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