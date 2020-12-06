مصادر تكشف.. تشكيل الحكومة السودانية المرتقبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر سودانية، لـ"الخليج 365، عن إعلان الحكومة الجديدة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بواقع 25 وزارة تنفيذا لاتفاق جوبا.

وقالت مصادر إن تحالف الحرية والتغيير خاطب المجلس المركزي لقوى الحرية، لرفع أسماء المرشحين للوزارات البالغ عددها 23 وزارة بالحكومة السودانية الجديدة.



وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أنه تم الاتفاق بين الحكومة والحاضنة السياسية على 25 وزارة بينها 23 وزارة من نصيب مكونات التحالف وأطراف العملية السلمية، أما وزارتا الدفاع والداخلية فاختيار المرشحين سيكون فيهما من اختصاص المكون العسكري.

ومنحت اتفاقية السلام الموقعة في جوبا أطراف العملية السلمية نسبة ٢٥% من السلطة التنفيذية.

وأضافت المصادر أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أمهل الكتل فترة 5 أيام لرفع أسماء المرشحين إلى لجنة الترشيحات والتنقيح التي سترفع القائمة لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.





ولفتت المصادر إلى أن تحديد الوزارات التي ستكون من نصيب أطراف العملية السلمية متروكة لرئيس الوزراء.

كان قرار رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان تشكيل مجلس شركاء الحكم قد فجر خلافات بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.

طالبت قوى الحرية والتغيير، بإلغاء الصلاحيات الواردة في بيان تأسيس مجلس شركاء الحكم بالسودان حتى يتم التوافق عليها.

والأربعاء الماضي، جدد تحالف "الحرية والتغيير" بالسودان، الثقة في رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لقيادة الحكومة خلال الفترة الانتقالية.