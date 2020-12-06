عرض تمويل الأولى والمجدوعي على سيارات بيجو

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من تمويل الأولى بالتعاون مع المجدوعي على سيارات بيجو، عروضنا مازالت مستمرة.. ادفع 50% الآن و 50% أقساط بدون مرابحة لمدة سنتين ( 24 شهر ). تقدم بطلبك الآن 920005477 ⁠. مميزات العرض: هذه العروض خاصة بعملاء بيجو للسيارات علماً بأن التأمين هو 4% من قيمة السيارة سنوياً ومعي النسبة السنوي 19.34%.

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