7 مخالفات لنظام الخطوط الحديدية تستوجب غرامة 200 ألف ريال

الخليج ٣٦٥ نت – قـام مجلس الوزارء بإجراء تعديل لنظام النقل بالخطوط الحديدية بالمملكة واعتماد قرار رقم (227)، والذي ينص على فرض غرامات مالية لا تزيد عن 200,000 ريال لعددٍ من المخالفات التي تتعلق بخط السكة الحديدي، وفقا لـ”عكاظ”.
وتُطبق هذه الغرامة على كل من ارتكب واحدة من المخالفات السبع التالية:
- استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له.
- وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي.
- عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.
- اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.
- قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها.
- وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.
- منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم أو إعاقتهم.
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