7 مخالفات لنظام الخطوط الحديدية تستوجب غرامة 200 ألف ريال

الخليج ٣٦٥ نت – قـام مجلس الوزارء بإجراء تعديل لنظام النقل بالخطوط الحديدية بالمملكة واعتماد قرار رقم (227)، والذي ينص على فرض غرامات مالية لا تزيد عن 200,000 ريال لعددٍ من المخالفات التي تتعلق بخط السكة الحديدي، وفقا لـ”عكاظ”.

وتُطبق هذه الغرامة على كل من ارتكب واحدة من المخالفات السبع التالية: