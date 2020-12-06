لتصبح أكثر شراسة.. تعديلات على سيارة بورش 911

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة تيك آرت النقاب عن برنامج تعديلات جديد لسيارة بورش 911 Turbo و Turbo Sلزيادة معدلات الأداء ومنح السيارة المزيد من الشراسة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن برنامج التعديل يضم باقة تصميم خارجي تتألف من مئزر أمامي، وتصميم جديد لفتحات التهوية، وغطاء جديد للمرايا من ألياف الكربون، فضلا عن العتبات الجديدة، والناشر الخلفي واسبويلر حافة السقف.



وأسفرت التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك التربو المزدوج والمكون من 6 أسطوانات، سعة 3.8 لتر عن زيادة قوته من 650 إلى 710 حصان، فضلا عن زيادة عزم الدوران الأقصى من 800 إلى 900 نيوتن متر.

وبفضل زيادة القوة قل زمن التسارع إلى 100 كلم/س من 2.7 إلى 2.6 ثانية، في حين تبقى السرعة القصوى عند 330 كلم/س.

ولتتواءم السيارة مع معدلات الأداء الجديدة تم التجهيز بمجموعة عادم جديدة مع إجراء تعديلات على مجموعة التعليق، وتوفير أطقم عجلات بتصاميم مختلفة وبقياسات 21 و 20 بوصة.

وتتميز مقصورة النسخة المعدلة من خلال التجهيزات الجلدية الفاخرة وحليات الكربون الشفاف، ودواسات الألومنيوم، كما يتوفر خيار التجهيزات الكاملة باللون المرغوب مع مقود رياضي.