كتب: باسل الحلواني أكد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، أن قانون حماية المستهلك الجديد سوف يفرض تعديلات جديدة على بيع وشراء السيارات المستعملة. وقال "حماد"، إن القانون يلزم مالك السيارة بإرفاق شهادة تصف الحالة الفنية الكاملة للسيارة .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); أضاف رئيس قطاع المستعمل، أن إرفاق شهادة معتمدة تصف الحالة الفنية الكاملة للسيارة .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

وصرح "حماد"، مؤكداً أن الدولة المصرية تسعى بهذا لحماية حقوق المشتري، وإلمامه بجميع عيوب السيارة المستعملة، خاصةً أنه حال اكتشاف المستهلك لأى عيوب أخرى لم تكن مرفقة بالتقرير يمكنه الرجوع لجهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته.

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة التجار: تقديم شهادة معتمدة بحالة السيارة المستعملة عند بيعها يضمن حق المستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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