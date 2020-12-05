مرسيدس تحتفل بتصنيع 400 ألف نسخة من أيقونتها G-class

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت شركة مرسيدس الألمانية بالنسخة رقم 400 ألف من أيقونتها الفارهة G-CLASS ضمن فئات SUV.
ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن مرسيدس نشرت مجموعة من اللقطات للنسخة رقم 400 ألف من G-CLASS التي بدأت طرحها في الأسواق عام 1979.
وقال الموقع "هذه النسخة تم إنتاجها من مصنع مرسيدس بمدينة Magna Steyr في النمسا، وهو المختص بتصنيع هذا الموديل"
وذكر أن مرسيدس احتاجت لـ 3 اعوام حتى تتمكن من الوصول للنسخة رقم 400,000 ألف من الطراز .
كانت الشركة قد أنتجت النسخة رقم 300,000 ألف عام 2017.
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