ايلون ماسك: تيسلا ستُطلق نظام قيادة ذاتي بالكامل العام المقبل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا أن صانعة السيارات الكهربائية ستُطلق نظام قيادة ذاتي بالكامل للعملاء في عام 2021.

والجدير بالذكر أن تيسلا أطلقت مؤخراً نظام قيادة ذاتي تجريبي بشكل اختياري للمالكين، ولكن بالرغم من اسم النظام، إلا أنه لا يتمتع بقدرات القيادة الذاتية من المستوى الخامس، كما أنه ليس ذاتي بالكامل، وهذا لم يمنع ماسك من الإدلاء بواحد من أكبر تصريحاته شديدة الطموح حول مدى قرب تيسلا من الكشف عن نظام قيادة ذاتي كامل.

في حين قال ماسك بعد حصوله على جائزة Axel Springer أنه واثق تماماً من تطوير نظام قيادة ذاتي بالكامل وإطلاقه لعملاء تيسلا العام المقبل، في حين أن المشهد التنظيمي سيكون أكثر تعقيداً إلا أنه أنه يعتقد أن بعض المناطق حول العالم ستسمح بالقيادة الذاتية بالكامل العام المقبل.

يُذكر أن تصريحات ايلون ماسك ليست أكيدة دائماً، حيث نعلم أنه يُخطأ أحياناً بشأن موعد الكشف عن مُنتجات شركته، وينطبق الأمر نفسه على رؤساء شركات السيارات الآخرين أيضاً، فمثلاً في منتصف هذا العام، قال ماسك أن سيارات شركته ستكون ذاتية القيادة بالكامل بحلول نهاية 2020، وفي 2019 قال أنه سيكون هناك مليون سيارة أجرة تيسلا على الطرق بحلول نهاية العام، ثم لم تكن هناك أي سيارة، وغيرهم.