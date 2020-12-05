عرض البازعي للسيارات على سانج يونج ريكستون 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من عبدالله صالح البازعي على سيارات سانچ يونچ الكورية، نصها عليك ونصها علينا.. يعني 50% من القيمه المضافه عليهم. السيارة المشمولة في العرض: سانج يونج ريكستون 2021 صورة العرض: *لحجز تجربة القيادة و تفاصيل العرض ومزايا السيارة عبر زيارة الرابط التالي: ( اضغط هنا )

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