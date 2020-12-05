تعرف على فئات السيارات المتاح تأجيرها عند شركة الوفاق

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تسعى لاستئجار سيارة، فإن الوفاق لتأجير السيارات(يلو) هي إحدى أفضل الشركات في هذا المجال عبر فروعها المنتشرة بأنحاء السعودية بتقديمها خدمات الدعم المتنقل والتأمين والعضويات والخصومات. لذا فيما يلي نعرفك على فئات السيارات المتاحة لدى يلو بحيث تستكشف أيها أنسب لمتطلباتك. سيارة اقتصادية شيفروليه سبارك سيارة كومباكت كيا بيجاس شانجان السفين سيدان صغيرة هيونداي اكسنت كيا ريو سيدان متوسطة هيونداي النترا كيا سيراتو تويوتا كورولا شانجان ايدو سيدان كبيرة هيونداي سوناتا سوبارو ليجاسي سيدان مميزة فورد توروس سيدان فخمة صغيرة مرسيدس سي كلاس بي ام دبليو الفئة الثالثة سيدان فخمة متوسطة مرسيدس اي كلاس بي ام دبليو الفئة الخامسة جينيسيس G80 سيدان فخمة كبيرة مرسيدس اس كلاس مرسيدس ايه ام جي اس كلاس بي ام دبليو الفئة السابعة سيارة رياضية مرسيدس C200 كوبيه فان صغيرة هيونداي H1 فان فاخر بيجو ترفلر كروس أوفر هيونداي كونا شانجان CS35 هيونداي كريتا جي ايه سي GS3 اس يو في عائلية صغيرة شانجان CS75 اس يو في عائلية متوسطة هيونداي سنتافي اس يو في عائلية كبيرة شفروليه تاهو جمس يوكن تويوتا لاندكروزر اس يو في عائلية فخمة لكزس LX بي ام دبليو X5 رنج روفر ايفوك مرسيدس ايه ام جي GLE 43 رنج روفر فيلار الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا رقم الحجز: 920002909 تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور

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