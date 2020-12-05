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تعرف على فئات السيارات المتاح تأجيرها عند شركة الوفاق

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تسعى لاستئجار سيارة، فإن الوفاق لتأجير السيارات(يلو) هي إحدى أفضل الشركات في هذا المجال عبر فروعها المنتشرة بأنحاء بتقديمها خدمات الدعم المتنقل والتأمين والعضويات والخصومات.

لذا فيما يلي نعرفك على فئات السيارات المتاحة لدى يلو بحيث تستكشف أيها أنسب لمتطلباتك.

سيارة اقتصادية

شيفروليه سبارك

سيارة كومباكت

كيا بيجاس

شانجان السفين

سيدان صغيرة

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هيونداي اكسنت

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كيا ريو

سيدان متوسطة

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هيونداي النترا

كيا سيراتو

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تويوتا كورولا

شانجان ايدو

سيدان كبيرة

هيونداي سوناتا

سوبارو ليجاسي

سيدان مميزة

فورد توروس

سيدان فخمة صغيرة

مرسيدس سي كلاس

بي ام دبليو الفئة الثالثة

سيدان فخمة متوسطة

مرسيدس اي كلاس

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بي ام دبليو الفئة الخامسة

جينيسيس G80

سيدان فخمة كبيرة

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مرسيدس اس كلاس

مرسيدس ايه ام جي اس كلاس

بي ام دبليو الفئة السابعة

سيارة رياضية

مرسيدس C200 كوبيه

فان صغيرة

هيونداي H1

فان فاخر

بيجو ترفلر

كروس أوفر

هيونداي كونا

شانجان CS35

هيونداي كريتا

جي ايه سي GS3

اس يو في عائلية صغيرة

شانجان CS75

اس يو في عائلية متوسطة

هيونداي سنتافي

اس يو في عائلية كبيرة

شفروليه تاهو

جمس يوكن

تويوتا لاندكروزر

اس يو في عائلية فخمة

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لكزس LX

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بي ام دبليو X5

رنج روفر ايفوك

مرسيدس ايه ام جي GLE 43

رنج روفر فيلار

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور   

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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