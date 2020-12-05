عرض السعودي الفرنسي على شراء سيارات جي ام سي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من البنك السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، على سيارات جي ام سي، بالتعاون مع شركة الجميح.. ادفع 50% الآن والباقي بعد سنتين. *متوافق مع الشريعة الإسلامية. السيارة المشمولة في العرض: جميع طرازات جي ام سي مواصفات العرض: بدون تحويل الراتب

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