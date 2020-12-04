كيا كادينزا الجيل القادم يظهر في فيديو تجسسي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت كيا كادينزا الجيل القادم في فيديو تجسسي تحت تمويهات كثيفة في كوريا الجنوبية.
التغييرات الجمالية الأبرز التي سيحصل عليها الجيل الجديد هي الشبك الضخم وشعار كيا الجديد، مع تغييرات ميكانيكية وتقنية متعددة أخرى.
ويُذكر أن كيا أعلنت عن خطة لإعادة إطلاق العلامة في 2021 بشعار جديد وتوجه مختلف، مع إشارة تقارير لاحتمالية تدشين كادينزا الجديدة كلياً في مارس القادم مع وصولها للأسواق في نهاية 2021.
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