السعودية تحث على التصدي لإيران.. تمول الإرهاب وأغلقت باب المفاوضات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السعودية، الجمعة، ضرورة التصدي لدور إيران الخبيث في المنطقة ومساعيها لفرض إرادتها بالقوة على دول أخرى.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في تصريحات تلفزيونية، إن "إيران تواصل أنشطتها في المنطقة وتمويل المليشيات والجماعات الإرهابية".



وأضاف: "لا نؤيد عمليات الاغتيال في إيران وهو شيء لا يلائم سياسة دولتنا".

ولفت وزير الخارجية السعودي، إلى أن "إيران زعزعت استقرار العراق عبر دعم المليشيات التي تهاجم البعثات الدولية".

وتابع:"تؤيد الحوار مع إيران وهي من أغلقت باب المفاوضات، ولا تزال مُصرة على استخدام العنف لتحقيق مصالحها".

وحول تداعيات فيروس كورونا المستجد، قال الأمير فيصل بن فرحان: "واثقون من قدرتنا على تجاوز تداعيات تفشي فيروس كورونا، وبذلنا جهودًا حثيثة لمساعدة الدول المتضررة من جائحة كورونا".

واستطرد: "تعلمنا من جائحة كورونا ضرورة أن نعمل معًا كمجتمع عالمي، وبلادنا من أقل الدول في العالم تأثرًا بجائحة كورونا".

وبشأن الأزمة اليمنية، قال وزير الخارجية السعودي، إن "الحوثيين يضعون مطالب غير مقبولة ويحاولون فرض أمر واقع وهو ما يعرقل تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية".

وبشأن الإدارة الأمريكية الجديدة، قال: "ملتزمون بالعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بكل شفافية وإيجابية".