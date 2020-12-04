7 صور ترصد أبرز الدراجات النارية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب عشاق الدراجات النارية العاملة بمحركات كهربائية مجموعة متميزة من الدراجات التي ستطرح خلال عام 2021 المقبل.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز الدراجات النارية الكهربائية المقرر طرحها من مختلف الماركات.

وضمن القائمة، جاءت الدراجة الكهربائية السويدية Cake Kalk OR Race، بمحرك معدل دورانه 206 لفة/قدم، ويبلغ سعرها 13 ألف دولار.



من بعدها جاءت ضمن القائمة الدراجة الإيطالية Emula One، وهي دراجة كهربائية، تطرح لعام 2021، بقدرات رياضية فائقة.

وضمت القائمة، دراجة صينية باسم Evoke 6061، وهي تعمل بمحرك نطاق سيره يصل إلى 200 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته وستتوفر بتكلفة 24 ألفا و995 دولارا، وتصل سرعتها القصوى إلى 143 ميلا في الساعة.

وضمت قائمة "هوت كارز"، دراجة أخرى باسم Katalis EV.500، ستكون من أبرز الدراجات النارية الكهربائية في 2021، وهي من صنع ماركة دراجات إندونيسية.

ومن بعدها، جاء ضمن القائمة دراجة Tarform Luna، وهي من صنع ماركة دراجات أمريكية، ستتوفر في عام 2021، بمحرك نطاق سيره 120 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته، وتصل سرعة الدراجة القصوى إلى 95 ميلا في الساعة.

من بعدها، ضمت القائمة دراجة باسم Urbet Nura، من ماركة صناعة دراجات إسبانية، وستتوفر هذه الدراجة الكهربائية لعام 2021، بمحرك كهربائي نطاق سيره 118 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياتها.

وضمت القائمة أيضا دراجة باسم Yatri Project Zero، وهي دراجة كهربائية من أبرز الدراجات التي ستطرح في 2021، وستتوفر بمحرك نطاق سيره 143 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات، وتتمتع بطارياتها بسرعة إعادة شحن، إذ يعاد شحن 80% من طاقتها خلال ساعتين فقط.



