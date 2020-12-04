تفقد نصف قيمتها.. أسوأ 6 سيارات في سعر إعادة البيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد سعر إعادة البيع أحد أهم العوامل التي يدرسها العملاء لدى تقييم السيارات تمهيدا لاتخاذ قرار الشراء.

ولذلك، أجرى خبراء بموقع CarEdge.com، دراسة لأكثر السيارات المعرضة لفقد الكثير من قيمتها عند إعادة البيع كطراز مستعمل في فترة زمنية تصل لـ 5 سنوات كحد أقصى من موعد شرائها جديدة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات نتائج هذه الدراسة التي ضمت مجموعة كبيرة من السيارات من مختلف الماركات.

وكشف الموقع عن أسوأ 6 سيارات في هذا الصدد وهي:

طراز هيونداي أكسنت، الذي يتوفر جديدا بتكلفة 15,888 دولارا، وبعد مرور 5 سنوات من شرائه، تتراجع قيمته لـ8,116 دولارا عند بيعه كطراز مستعمل، ما يعني أنه يفقد 47.6% من قيمته بما يعادل 7,772 دولارا.

من بعده جاء طراز نيسان "سينترا" الذي يتوفر جديدا بتكلفة 18,064 دولارا، وبعد مرور 5 سنوات من شرائه، تتراجع قيمته لـ9,133 دولارا عند بيعه كطراز مستعمل، حيث يفقد 47.5% من قيمته بما يعادل 8,951 دولارا.

ومن ماركة كيا، جاء طراز "ريو"، الذي يتوفر جديدا بتكلفة 15,841 دولارا، وبعد مرور 5 سنوات من شرائه، تتراجع قيمته لـ 8,011 دولارا، إذ يفقد 47.1% من قيمته بما يعادل 7,830 دولارا.

من بعده، جاء طراز شيفروليه "إمبالا" الذي يتوفر جديدا بتكلفة 29,166 دولارا، وبعد مرور 5 سنوات من شرائه تتراجع قيمته لـ14,106 دولارات، حيث يفقد 46.2% من قيمته بما يعادل 15,060 دولارا.

ومن ماركة هوندا، جاء طراز "أكورد الهجين"، الذي يتوفر جديدا بتكلفة 33,135 دولارا، وبعد مرور 5 سنوات من شرائه، تتراجع قيمته لـ15,278 دولارا عند بيعه كطراز مستعمل، حيث يفقد 46.1% من قيمته بما يعادل 17,857 دولارا.

من بعده، جاء ضمن القائمة طراز هيونداي "سوناتا" الذي يتوفر جديدا بتكلفة 15,888 دولارا، وبعد مرور 5 سنوات من شرائه تتراجع قيمته لـ 8,116 دولارا عند بيعه كطراز مستعمل، حيث يفقد الطراز 47.6% من قيمته بما يعادل 7,772 دولارا.



