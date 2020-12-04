سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في معظم تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

فيما ارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، واستقرت أسعار الدولار، والدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصرية على موقع البنك المركزي.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” في 24 بنكا.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري بشكل طفيف وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، فيما ارتفع سعر بيع الريال إلى 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه أمس.



كما استقر سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 4.07 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك عند 4.16 جنيه، هي بنك المشرق، وبلوم مصر، وعودة، والمصرف العربي الدولي.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.22 جنيه.

أذون خزانة بمليار دولار

قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المركزي عبر موقعه الإلكتروني أنه من المقرر طرح الأذون لأجل عام واحد يوم الإثنين المقبل 7 ديسمبر/كانون الأول.

تراجع معدل الفقر

وتراجع معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية اليوم الخميس.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن معدل الفقر في مصر سجل 29.7%.

وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، إن هذا "يعكس جدية الحكومة المصرية في محاربة الفقر".

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قرشا واحدا إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، ونحو 15.71 جنيه للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، إلي نحو 18.97 جنيه للشراء، ونحو 19.10 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.82 جنيه للشراء، ونحو 18.94 جنيه للبيع، أمس الخميس.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، إلي نحو 21 جنيه للشراء، ونحو 21.13 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.81 جنيه للشراء، ونحو 20.94 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.25 جنيه للشراء، مقابل نحو 14.24 جنيه للشراء أمس، فيما استقر سعر الدرهم عند نحو 4.27 جنيه للبيع.

فيما ارتفع الدينار الكويتي، إلي نحو 51.27 جنيه للشراء، ونحو 51.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.16 جنيه للشراء، ونحو 51.62 جنيه للبيع، أمس الخميس.