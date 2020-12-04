زيادة 7 آلاف جنيه على أسعار فيات تيبو 2021

كتب: باسل الحلواني

قال عدد من موزعي علامة فيات الإيطالية في مصر، إن شركة دايناميكس الوكيل المحلي لفيات، أقرت زيادة على أسعار سيارتها الشهيرة فيات تيبو موديل 2021.

وأكد موزعي فيات، أن الزيادة الجديدة التي أقرها الوكيل المحلي لفيات على تيبو 2021، بلغت 7 آلاف جنيه على جميع فئات السيارة.

وتطرح "دايناميكس"، "تيبو 2021" بـ 3 إصدارات، الإصدار الأول “مانيوال” ويعتمد على محرك 1400 سي سي، ويتوافر بفئتين من التجهيزات، وأصبح سعر الفئة الأولى بعد الزيادة الجديدة 198900 جنيه، بدلاً 191900 جنيه، أما الفئة الثانية فأصبح سعرها 213900 جنيه، بدلاً من 206900

جنيه.

أما الإصدار الثاني “أوتوماتيك” من “تيبو”، فزود بمحرك 1600 سي سي، ويتوافر أيضاً بفئتين من التجهيزات، أصبح سعر الأولى منهما 259900 جنيه، بدلاً من 252900 جنيه، والثانية 294900 جنيه، بدلاً من 287900 جنيه.

فيما يتوافر إصدار ثالث من السيارة “هاشتباك” ويتم طرحه أيضاً بفئتين، الأولى وأصبح سعرها 291900 جنيه، مقابل 284900 جنيه، والثانية 319900 جنيه، بدلاً من 312900 جنيه.