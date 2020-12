تعرف على أهم مزايا ومواصفات جينيسيس G80 موديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – مع انطلاق جينيسيس G80 موديل 2021، نعرض لكم أهم مزايا ومواصفات السيارة الفاخرة،

– المحركات المتاحة: تيربو 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر.

– سيتوفر نظام دفع خلفي أو دفع على كل العجلات

ناقل حركة كهربائي بالسلك (أزرار)

نظام مساعد المقود الكهربائي مع الوصل المباشر على مسننات التحريك

معزز التوجيه الدقيق للمقود

مقود عجلة القيادة بحركة يدوية بأربع أتجاهات

وسادة هوائية ذكية في الوسط بين السائق والراكب

8 وسائد حماية هوائية

أقراص فرامل أمامية قياس 18 بوصة

نظام الثبات الإلكتروني + نظام المساعدة على الانطلاق عند المرتفعات

فرامل يد إلكترونية مع نظام إبقاء الكبح عند التوقف المؤقت

نظام الأمان للأطفال لمنع فتح الأبواب الخلفية عند مرور المركبات الجانبية

جنوط قياس 18 بوصة

إطارات هانكوك

أنوار LED نهارية

أنوار زينون LED مزدوجة

أنوار LED خلفية

مرايا خارجية بإضاءة سفلية لتسهيل الدخول مع علامة جنسيس

زجاج أمامي ونوافذ أمامية جانبية ضد أشعة الشمس التحت الحمراء و الفوق بنفسجية + النوافذ الأمامية الجانبية مزدوجة

زجاج مضاد لأشعة الشمس الفوق بنفسجية

مقاعد من الجلد المصنع (لون واحد)

مقعد السائق والراكب بحركة كهربائية

حشوة سفلية لمقعد السائق قابلة للتعديل كهربائياً

مفتاح ذكي لفتح الأبواب (بلمس مقبض الباب) وتشغيل المحرك

شاشة ترفيه وملاحة LCD قياس 14,5 بوصة

سماعات للإيقاع (تويتر) + مضخم صوت (أمبليفاير) + سماعة إضافية في الوسط (أمام)

شاشة وسطية لعدادات السائق قياس 8 بوصة LCD فائقة الوضوح قابلة لتعديل شدة الإنارة

مثبت السرعة

حساسات مراقبة ضغط الإطارات

كاميرا خلفية

حساس المطر

تكييف الكتروني مع تحكم مستقل للسائق والراكب

فلتر لتنقية هواء المقصورة

نظام التعليق الإلكتروني الاستباقي (متغير حسب رصد الكاميرا الأمامية للطريق)

فتحة سقف بانوراما

نظام تثبيت السرعة الذكي (رادار) مع نظام التوقف ومعاودة الانطلاق

نظام تتبع حارة الطريق

شحن الهاتف الجوال لاسلكياً

نظام تدليك السائق (مساج) بـ 3 وضعيات

نظام التنبيه بوجود ركاب في المقعد الخلفي عند مغادرة السيارة

شاشتان خلفيتان قياس 9,2 بوصة مع تحكم كامل بنظام الترفيه

نظام المساعدة على غلق الأبواب (شفط)

