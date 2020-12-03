"ناران هايبر كار" الخارقة.. 4 مقاعد فوق 1062 حصانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة ناران النقاب عن هايبر كار رباعية المقاعد بقوة 1062 حصانا، والتي يقتصر إنتاجها على 49 نسخة فقط.

وأوضحت شركة ناران أن الهايبر كار الكوبيه الجديدة تعتمد في التصميم الخارجي على ملامح غاية في الشراسة.

وتتمتع السيارة بفتحات تهوية كبيرة ومصابيح وكشافات نحيفة للغاية، ومرايا خارجية كبيرة نسبيا، وكذلك الجناح الخلفي الضخم مع الناشر، الذي تحتضنه فتحتا مجموعة العادم الضخمتان.





وعجلات السيارة مصنوعة من ألياف الكربون، وهي المادة التي تعتمد عليها السيارة بشكل كبير في تصنيعها.





ويزأر بداخل السيارة محرك تربو مزدوج سعة 5.0 لتر وبقوة 1062 حصانا/1036 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.





ويتم توزيع تلك القوة على عجلات السيارة الأربع، وهو ما يتيح للسيارة التسارع من الثبات إلى 96.6 كم/س في غضون 2.3 ثانية، والوقوف على أعتاب السرعة القصوى 370 كم/س.