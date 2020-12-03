مواصفات وأسعار سوزوكي ديزاير 2021 في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بتصميم مختلف تطل علينا سيارة سوزوكي ديزاير الجديدة لعام 2021 حيث تتمتع بالعديد من المواصفات الرائعة المميزة.

كما تم التغيير في شكلها الخارجي وأيضا التصميم الداخلي، في التقرير التالي إليكم مواصفات وعيوب سيارة سوزوكي ديزاير الجديدة 2021 وأسعارها في مصر.





مواصفات سوزوكي ديزاير 2021:

تعتمد سيارة سوزوكي ديزاير على الدفع الأمامي للعجلات.

قوة المحرك 87 حصانا وسعته نحو 1200 سي سي عند 6000 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 113 نيوتن متر عند 4400 لفة في الدقيقة.

أقصى عزم للسيارة حوالي 118 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 إلى 4 سيندر و16 صبابة.

يمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الإستعداد إلى سرعة 100 كم في الساعة، وأقصى سرعة للسيارة تبغ حوالي 170 كيلو مترا في الساعة.

كما تم تزويد السيارة بنظام الحقن الإلكتروني للوقود ونظام فرامل abs مانع للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل ebd كما يوجد بها مثبت للسرعة.





نوافذ كهربائية ومكيف مزود بالريموت كنترول، وتحتوي على مصابيح أمامية ومرايات جانبية كهربائية.

يوجد نظام صوتي بمشغل MP3 ، كما يتوفر مدخل USB , AUX ومدخل للبلوتوث.

تحتوي سيارة سوزوكي ديزاير على عجلات رياضية 15 بوصة تتوسطها الجنوط المعدنية باللون الفضي اللامع بتصميم هندسي مميز.

تتألق السيارة بالمرايا الجانبية المدعومة بالإشارات الضوئية.

تتعدد وسائل الأمان بالسيارة حيث تحتوي على الوسائد الهوائيه AIRBAGS للسائق والمقعد الأمامي.

تتمتع السيارة بمساحة تخزين بسعر 211 لتر، كما يوجد أسفل غطاء المحرك والصادم الأمامي شبكات عريضة.

يبلغ طول السيارة 3.995 مم، وعرض 1.735 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1.515 مم.





سعر سيارة Suzuki Dzire 2021

أعلن الوكيل المحلي في مصر لسيارة سوزوكي أن السعر الرسمي لها يبلغ 204.900 جنيه حيث يقل السعر عن سيارة سوزوكي دايزر 2020 بحوالي 5 آلاف جنيه.

عيوب سيارة سوزوكي ديزاير الجديدة:

حتى الآن لم يتم اكتشاف عيوب السيارة الجديدة، حيث إنها ما زالت قيد التجربة.