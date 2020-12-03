وفاة أول رئيس وزراء باكستاني من "البلوش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق مير ظفر الله خان جمالي الذي تولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس برويز مشرف، عن 76 عاما.

وقال نجله مير محمد خان جمالي إن "رئيس الوزراء الأسبق توفي في مدينة روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، إثر نوبة قلبية أصيب بها قبل فترة قصيرة".



وكان وما زال مير ظفر الله خان، أول رئيس حكومة من بلوشستان، الواقعة جنوب غرب البلاد، عند الحدود مع إيران وأفغانستان وهي المنطقة الغنية بالمحروقات والمعادن، ومن أكبر المقاطعات الباكستانية.

يذكر أن جمالي عين رئيسا للوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 بعد انتخابات حقق فيها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح قائد أعظم، الذي يدعم برويز مشرف، فوزا كبيرا.

واستقال جمالي في 2004 بسبب خلافات مع الرئيس مشرف وقيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.

وخلال آخر زياراته للإمارات في 26 يناير/كانون الثاني 2003، أشاد مير ظفر الله خان جمالي بحكمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وما قدمه لخدمة القضايا العربية والإسلامية.

وحث أبناء جالية بلاده على بذل الجهد لخدمة دولة الإمارات والمساهمة في تنميتها ونهضتها.