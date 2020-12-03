بيجو تختار لاعبة التنس المصرية ميار شريف سفيرة لها

وقعت شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو في مصر، عقد رعاية لبطلة التنس المصرية ميار شريف، تكون بموجبه سفيرة للعلامة الفرنسية.

حضر مراسم توقيع عقد الرعاية خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لـ"مانسكو"، ومحمد شيحة، رئيس قطاع التسويق بالشركة.

وعلى هامش مراسم توقيع العقد أعلن خالد يوسف، عن إهداء سيارة بيجو 2008 الجديدة كلياً، لنجمة التنس

ميار شريف، التى أكدت شغفها الكبير بعلامة بيجو، خاصةً طراز 2008 في تصميمه الثوري الجديد وتجهيزاته غير المسبوقة.

من جانبه أكد محمد شيحة، أن اختيار نجمة تنميار شريف، سفيرة لـ"بيجو"، يستهدف تعزيز وتثمين علامة بيجو الفرنسية العريقة، فى ضوء الطفرة غير

المسبوقة التي تشهدها جميع طرازات بيجو الجديدة.

جدير بالذكر أن علامة بيجو، هي الراعي الرسمي لبطولة رولان جاروس الخاصة برياضة التنس، وقد شهدت البطولة مؤخراً تألق اللاعبة المصرية العالمية ميار شريف ووصولها لنهائي البطولة باعتبارها أول لاعبة تنس مصرية تحقق مثل هذا الإنجاز، حيث قفزت بترتيبها الدولي لمكانة متقدمة، متخطية ٢٠٠ مركز دفعة واحدة، كذلك كانت في طليعة الأبطال المصريين الذين تأهلوا لدورة الألعاب الأولمبية القادمة 2021.