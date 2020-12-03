رحلة فولكسفاجن في 2020.. قائمة بـ9 سيارات أبهرت العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كانت ماركة فولكسفاجن الألمانية من ماركات السيارات التي قدمت مجموعة متميزة على مدار عام 2020، شملت قائمة مختلف الموديلات.

وقدم موقع "كار أند درايفر" حصادا لكافة الموديلات التي طرحتها فولكسفاجن للبيع بالأسواق منذ بداية 2020، مع كشفه عن أبرز مواصفات هذه الموديلات، وكانت كما يلي:



فولكسفاجن 2020 Tiguan

التكلفة الافتتاحية: 25,965 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 184 حصانا

عزم الدوران: 221 لفة/قدم

فولكسفاجن 2020 Passat

التكلفة الافتتاحية: 23,915 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 4

قوة المحرك: 174 حصانا

عزم الدوران: 206 لفات/قدم

فولكسفاجن 2020 Jetta GLI

التكلفة الافتتاحية: 27,165 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 2

قوة المحرك: 228 حصانا

عزم الدوران: 258 لفة/قدم

فولكسفاجن 2020 Jetta

التكلفة الافتتاحية: 19,815 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 147 حصانا

عزم الدوران: 184 لفة/قدم

فولكسفاجن 2020 Golf GTI

التكلفة الافتتاحية: 29,515 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 245 حصانا

عزم الدوران: 273 لفة/قدم

فولكسفاجن 2020 Golf

التكلفة الافتتاحية: 24,115 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 1

قوة المحرك: 147 حصانا

عزم الدوران: 184 لفة/قدم

فولكسفاجن 2020 Atlas Cross Sport

التكلفة الافتتاحية: 31,565 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 8

قوة المحرك: 276 حصانا

عزم الدوران: 266 لفة/قدم

فولكسفاجن 2020 Atlas

التكلفة الافتتاحية: 32,565 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 276 حصانا

عزم الدوران: 266 لفة/قدم

فولكسفاجن 2020 Arteon

التكلفة الافتتاحية: 37,015 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 4

قوة المحرك: 268 حصانا

عزم الدوران: 258 لفة/قدم



