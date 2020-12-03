متصفح كروم.. إصدار جديد من جوجل فائق السرعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة جوجل الأمريكية أحدث إصدار من متصفحها الشهير "كروم" والذي يتضمن مميزات جديدة لتحقيق قفزات في الأداء.

والإصدار الجديد المطروح باسم كروم 87 يتوافق للعمل مع الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز وهواتف جوجل أندرويد وأجهزة أبل ماك M1 الجديدة.



وأوضحت جوجل أن كروم 87 الجديد يوفر المزيد من الأداء للحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت والأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد مقارنة بالإصدارات السابقة.

ويعمل المتصفح الجديد بشكل أسرع بنسبة 25% ويقوم بتحميل مواقع الويب بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 7%.

وأكدت جوجل أن الأولوية تكون لعلامات التبويب النشطة، وهو ما يساعد على زيادة فترة تشغيل البطارية لمدة تصل إلى ساعة و15 دقيقة.

وبفضل ذاكرة التخزين المؤقت Back/Forward فإن أجهزة أندرويد الجوالة تعمل بصورة أسرع عند تصفح مواقع الويب.

ولكن يتعين على المطورين مواءمة مواقع الويب الخاصة بهم مع هذه الوظيفة الجديدة لكي يتمكن المستخدم من الاستفادة الكاملة منها.

وأعلنت شركة جوجل عن طرح تحسينات في الأداء على حواسيب مايكروسوفت ويندوز خلال الأسابيع المقبلة، ولكن يشترط لذلك تثبيت الإصدار 87 بشكل مسبق.