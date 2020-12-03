المرور يوضّح خطوات استخراج بدل فاقد للرخصة حال فقدانها

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن خطوات الحصول على رخصة قيادة بدل فاقد.

وتساءل المتابع عن الإجراءات والخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على رخصة قيادة بدل فاقد حال فقدانها، وجاء ردّ المرور ليُوّضح أنه في حال فقدان رخصة القيادة يلزم الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب.

وكان قد أشـار المرور إلى أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ٦٠ يومًا، يُفرَض على مالك السيارة غرامة مالية قدرُها ١٠٠ ريال عن كل سنة تطويف.