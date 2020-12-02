"نيسان" تنشئ وحدة إقليمية جديدة.. وتغييرات في قيادات الشركة بمصر وأفريقيا لتحقيق أهداف Nissan Next

كتب:باسل الحلواني

أعلنت شركة نيسان، عن إنشاء وحدة إقليمية جديدة في أفريقيا، وتأتي هذه الخطوة لتحقيق أهداف خطة نيسان العالمية Nissan Next، حيث نجحت الشركة في جمع مختلف العمليات في أفريقيا تحت مظلة إقليمية واحدة تتضمن كافة أعمال الشركة في القارة الأفريقية، وقد أعلنت نيسان عن العديد من التغيرات في قيادات الشركة، والتي تسري بداية من 1 ديسمبر 2020.

تقلد مايك ويتفيلد منصب العضو المنتدب لأفريقيا، انطلاقا من خبراته الثرية الممتدة لأكثر من 40 عاماً وكونه أحد الرواد في شركة نيسان حيث انضم للعمل في نيسان في عام 1988، وعمل في العديد من المناصب القيادية مثل العضو المنتدب لنيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب لنيسان جنوب أفريقيا ورئيس مجلس إدارة منطقة أفريقيا الجنوبية بالشركة. سيعمل مايك في منصبه الجديد تحت قيادة السيد

جوني بايفا، نائب رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوقيانوسيا AMOI، حيث سيقوم بإدارة العمليات ما بين القاهرة وروسلين.

كما تضمنت التغيرات تولي شريف الدسوقي، منصب العضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، ويمتلك شريف خبرة تزيد عن 28 عاماً من العمل والإنجازات في قطاع السيارات، وقد بدأ العمل فى شركة نيسان كمدير للمصنع ورئيس قطاع الأرضاء الكامل للعميل TCS وكذلك رئيس قطاع المشتريات في مارس 2020، وقبل انضمامه لشركة نيسان عمل في العديد من المراكز القيادية بشركة جنرال موتورز في أمريكا الجنوبية والشمالية وأفريقيا وآسيا. سيعمل شريف فى منصبة الجديد تحت قيادة مايك ويتفيلد، وسيكون مقر عمله في القاهرة.

كما عُين كابيلو روبوثو في منصب المدير العام

لنيسان جنوب أفريقيا، حيث يتمتع كابيلو بخبرات تزيد عن 25 سنة في مجالات التسويق والمبيعات، وعمل في العديد من الشركات مثل تويوتا و بي ام دبليو في جنوب أفريقيا قبل الانضمام لـ نيسان في 2016. ويتولى كابيلو قيادة شركة نيسان في جنوب أفريقيا ويقع على عاتقه كافة الشئون المتعلقة بتحقيق الإيرادات تحت قيادة مايك ويتفيلد.

وتهدف هذه التغيرات والتي تعتبر تطوراً طبيعياً لخطة نيسان العالمية Nissan Next، إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لنيسان في القارة الإفريقية. وتتضمن تلك الاستراتيجية زيادة التركيز على العملاء ومتطلباتهم والاستمرار في تطوير الصناعة في أفريقيا، مع تعزيز فرص النمو الوظيفي لكل الموظفين في الشركة.

كما تدعم تلك التغيرات الجديدة، بجانب الارتقاء بالشؤون الداخلية والتنظيمية لنيسان، التركيز على اغتنام الفرص المميزة التي تقدمها القارة الأفريقية. وهذا مع تزايد الطلب على مختلف السيارات وفرص نمو الحصة السوقية للشركة مع الامتيازات التي تقدمها منطقة التجارة الحرة في أفريقيا، كما تساعد التغيرات الجديدة للشركة في أفريقيا على تحقيق طموحات نيسان وخطتها العالمية Nissan Next.