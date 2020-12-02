ميتسوبيشي أوت لاندر 2021.. سيارة رياضية بقدرات متطورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة ميتسوبيشي اليابانية عن طرح نسخة جديدة لعام 2021 من طراز "أوت لاندر سبورت"، بقدرات أحدث للعام المقبل.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرض لمواصفات وقدرات الطراز، تشمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2021

تحدث الموقع عن أبرز ما أجري من تعديلات على نسخة 2021 من طراز ميتسوبيشي، مشيرا إلى أن الطراز يحتفظ بنفس التصميم الخارجي الذي طرحت به نسخة 2020، كونها نسخة تحديث منتصف الجيل "فيس ليفت".

وبخلاف ذلك، تطرح نسخة 2021 بعدد من التحديثات أبرزها، توفير كشافات أمامية بعيدة المدى أوتوماتيكية التفعيل، بالإضافة لتوفير نظام تقنية مساعد للسائق، للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ومنحت الفئات الافتتاحية من الطراز كشافات LED متطورة.





الأسعار

يتوفر من طراز ميتسوبيشي "أوت لاندر سبورت" 4 فئات للبيع بنسخته لعام 2021، الفئة الافتتاحية من الطراز تتوفر باسم ES، وتطرح بسعر 24,190 ألف دولار، ثم فئة LE التي تتوفر بسعر 25,190 ألف دولار، ثم فئة SE التي تتوفر بسعر 25,890 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي فئة GT التي تأتي بتكلفة 28,190 ألف دولار.

المحرك

ذكر موقع "كار أند درايفر"، أن الطراز سيطرح بمحرك لفئاته الافتتاحية الذي ينتج قوة 148 حصان، ويتوفر بسعة 2.0 لتر، والمحرك الثاني الذي يتوفر للفئات الأعلى من الطراز، ينتج قوة 168 حصان بسعة 2.4 لتر.





التقنيات

ويتوفر بالطراز منظومة تقنية تشمل شاشة بقياس يتراوح بين 7.0 بوصة و 8.0 بوصة، مع توفر أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، و خاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام للمكابح الذاتية في حالات الطوارئ، بالإضافة لنظام للحفاظ على المسار، ونظام كشافات أمامية بعيدة المدى.