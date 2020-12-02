أودي Q5.. جيل جديد من السيارات بمواصفات الرفاهية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعشاق سيارات SUV الفارهة، كشفت شركة أودي الألمانية عن النسخة الأحدث من طراز Q5 والمقرر طرحها في 2021.

وسيتوفر من الطراز 6 فئات للبيع بأسعار مختلفة، الأقل Premium 45 بسعر 44,395 دولارا فيما تأتي أعلى فئة Prestige 55 بسعر 62,695 دولارا.

وفي تقرير بالصور عرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز الجديد، وقال: "تم تغيير الشبكة الأمامية للطراز، وتوفير إطارات جديدة بقياس يتراوح بين 18 و20 بوصة".

كما منحت أودي دفعة لقوة محرك الطراز، بإضافة قوة 13 حصانا إضافية.









المحرك

وطراز أودي Q5 بخيارين فيما يخص المحرك،الأول توربيني 4 أسطوانات ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات.

والخيار الثاني يخص الفئات الهجينة من الطراز، بعزم دوران 369 لفة/قدم.

التقنيات

ويطرح الطراز بمنظومة تقنية تشمل، شاشة معلومات بقياس 10.1 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية إنترنت لاسلكي، وبعض الفئات تتوفر بها شاشة المعلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 12.3 بوصة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، أبرزها نظام الركن الذاتي في حالات الطوارئ، ونظام التنبيه المسبق ،بخلاف كاميرات خلفية لرصد الحركة، ونظام آخر لضبط السرعة.